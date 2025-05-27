Южнокорейский телефонный гигант отказался от закупки металла в России

Samsung перестал закупать металлы из России.
Южнокорейская компания Samsung Display в 2024 году отказалась от закупки российского золота, вольфрама и тантала для производства дисплеев. Об этом стало известно из отчетности, опубликованной на официальном сайте корпорации.
«Согласно отчету Samsung Display, данные о закупках российских металлов за 2022 и 2023 годы отсутствуют, в то время как еще в 2021 году золото, вольфрам и тантал поставляли 11 российских предприятий. В частности, золото поступало “Уралэлектромеди” (находится в Свердловской области). Тантал производил Соликамский магниевый завод (Пермский край)», — отмечается в материале «Коммерсанта».
Отчетность головной компании Samsung за 2024 год пока не опубликована, поэтому нельзя исключать аналогичных решений в других подразделениях корпорации. Это может повлиять на стоимость устройств не только южнокорейской компании, но и других, так как дисплеи Samsung используют, например, Apple.