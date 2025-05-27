В ГД объяснили необходимость отключений горячей воды летом

«Это практически невозможно. Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить. Неделя — это минимальное время, которое требуется для этих работ», — пояснил парламентарий.