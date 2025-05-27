В ГД объяснили необходимость отключений горячей воды летом

Полный отказ от летних отключений горячей воды невозможен из-за технических требований к обслуживанию систем теплоснабжения. Как пояснил агентству ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, минимальный срок таких отключений составляет одну неделю.
Депутат отметил, что этот период необходим для проведения регламентных работ: продувки трубопроводов, замены изношенных деталей и очистки оборудования. Попытки полностью отказаться от профилактики приведут к росту аварийных ситуаций в коммунальных сетях.
«Это практически невозможно. Это техническая необходимость для того, чтобы можно было продувы [сделать], запчасти поменять, прочистить котел. Это оборудование, которое необходимо чинить. Неделя — это минимальное время, которое требуется для этих работ», — пояснил парламентарий.
Колунов подчеркнул, что временное переключение потребителей на резервные мощности не решает проблему, так как требует аналогичного обслуживания всей технологической цепочки.
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