Трампа разочаровывает развитие событий вокруг украинского конфликта: вот о чем подумывает президент США

Отмечается, что главу Белого дома разочаровывает ситуация вокруг украинского конфликта: и действия российского лидера Владимира Путина, и медленный ход переговоров по Украине. Собеседники издания подчеркнули, что санкций против банков не будет. Трамп размышляет об «ограниченных мерах», чтобы заставить Москву согласиться на пресловутое 30-дневное перемирие.