Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подумывает о введении против России новых санкций. И произойти это может уже на этой неделе. Об этом источники сообщили журналистам The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что главу Белого дома разочаровывает ситуация вокруг украинского конфликта: и действия российского лидера Владимира Путина, и медленный ход переговоров по Украине. Собеседники издания подчеркнули, что санкций против банков не будет. Трамп размышляет об «ограниченных мерах», чтобы заставить Москву согласиться на пресловутое 30-дневное перемирие.
Но, оговариваются источники, и от этих мер Трамп может отказаться.
Накануне президент США признался, что он не доволен тем, что делает в последние дни российский лидер Владимир Путин. Особенно это касается ночных ударов по военным объектам, расположенным на территории Незалежной.
Еще в марте президент России Владимир Путин заявил, что прекращение боевых действий на Украине должно стать шагом к установлению долгосрочного мира и устранению коренных причин кризиса, однако необходимо обсудить некоторые вопросы.
Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия прекрасно знает цену заявлениям Украины о перемирии. Это наглядно показали прежние временные остановки огня, которые Киев не соблюдал никогда.