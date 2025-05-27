Помогите деревьям дышать — и они помогут дышать вам. В Узбекистане проходит экологическая акция «Подари дереву дыхание!»

Министерство экологии призывает всех жителей страны присоединиться к акции и быть внимательными к зелёным насаждениям в своих дворах, районах и городах. Если вы стали свидетелем нарушений — например, бетонирования деревьев, повреждения корней или установки проводов и конструкций на деревьях — незамедлительно сообщите об этом.