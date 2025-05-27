Помогите деревьям дышать — и они помогут дышать вам. В Узбекистане проходит экологическая акция «Подари дереву дыхание!»

Акция организована Министерством экологии и нацелена на борьбу с вредоносными действиями, мешающими полноценному росту и развитию зелёных насаждений.
Главная цель инициативы — устранение факторов, препятствующих доступу воздуха и воды к корням деревьев. Речь идёт о таких нарушениях, как бетонирование приствольных кругов, установка металлических ограждений, прокладка кабелей, крепление рекламных конструкций и других объектов на стволах деревьев. Всё это может привести к ослаблению, болезням и даже гибели растений.
Организаторы кампании напоминают: деревья — это не просто элемент ландшафта. Они очищают воздух, снижают уровень шума, помогают в борьбе с городской жарой и создают благоприятную среду для жизни. Защищая деревья, мы защищаем собственное здоровье и будущее.
Министерство экологии призывает всех жителей страны присоединиться к акции и быть внимательными к зелёным насаждениям в своих дворах, районах и городах. Если вы стали свидетелем нарушений — например, бетонирования деревьев, повреждения корней или установки проводов и конструкций на деревьях — незамедлительно сообщите об этом.
Контактные номера: (71) 207−11−07, (71) 207−11−08, 1157, 1207. Также фото, видео или текстовое сообщение можно отправить в Telegram-бот @ecogovuz_bot.