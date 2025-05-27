«Ваша посылка повреждена»: около 800 тысяч рублей отправил мошенникам пермяк

Мужчине позвонила девушка, представившаяся сотрудницей почты, и поинтересовалась, не ждет ли он посылку. Пермяк ответил утвердительно, тогда девушка сообщила о повреждении посылки и номера на ней и попросила продиктовать код из смс-сообщения для его восстановления. Как только мужчина назвал код, ему поступил следующий звонок. В этот раз звонившая назвала себя «сотрудником финмониторинга» и объяснила, что мужчина продиктовал код мошенникам, и теперь они оформили на него кредит под залог машины. После этого девушка перевела телефон на «сотрудника ФСБ». Тот убедил потерпевшего продать машину, чтобы избежать кредита.