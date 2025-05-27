«Ваша посылка повреждена»: около 800 тысяч рублей отправил мошенникам пермяк

В дежурную часть полиции в Дзержинском районе Перми поступило заявление 60-летнего местного жителя, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчине позвонила девушка, представившаяся сотрудницей почты, и поинтересовалась, не ждет ли он посылку. Пермяк ответил утвердительно, тогда девушка сообщила о повреждении посылки и номера на ней и попросила продиктовать код из смс-сообщения для его восстановления. Как только мужчина назвал код, ему поступил следующий звонок. В этот раз звонившая назвала себя «сотрудником финмониторинга» и объяснила, что мужчина продиктовал код мошенникам, и теперь они оформили на него кредит под залог машины. После этого девушка перевела телефон на «сотрудника ФСБ». Тот убедил потерпевшего продать машину, чтобы избежать кредита.
Выполняя инструкции аферистов, мужчина перевел на указанные ими счета около 800 тысяч рублей — личные сбережения и средства, вырученные от продажи автомобиля.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере, ведется расследование.