На Челябинскую область надвигается 28-градусная жара

Соберётесь на дачу — оглядитесь внимательно вокруг, не растёт ли там что-то из запрещённого. Рассказываем, за какие растения на даче в 2025 году могут оштрафовать или даже возбудить дело. К слову, это не только мак. А в Роспотребнадзоре предупредили о смертельной опасности ландышей, гортензий и других цветов.