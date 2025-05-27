На Челябинскую область надвигается 28-градусная жара

Во вторник на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. После ночных заморозков до −1, которые фиксировали в основном в низинах, потеплеет до +22…+27 градусов. Ветер западной четверти будет вполне ощутимым, с порывами до 15 метров в секунду. Следующие двое суток пройдут при малооблачности и без осадков. По ночам +8…+14, в горах и низинах до +4, днём +23…+28 и слабый ветер.
В прогнозе для Челябинска температурный разбег в этот раз отличается несильно: днём во вторник переменная облачность, без дождей, +25…+27. Следующие двое суток — тоже без осадков, но уже и почти без облаков, по ночам +11…+13, днём +25…+28.
Соберётесь на дачу — оглядитесь внимательно вокруг, не растёт ли там что-то из запрещённого. Рассказываем, за какие растения на даче в 2025 году могут оштрафовать или даже возбудить дело. К слову, это не только мак. А в Роспотребнадзоре предупредили о смертельной опасности ландышей, гортензий и других цветов.