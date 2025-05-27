Депутат Госдумы Дрожжина рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

— Фармацевты являются полноценными участниками процесса сохранения и поддержания здоровья россиян. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли в сферу деятельности в области здравоохранения. Такое решение открывает возможности: повышение престижа профессии, льготы и преференции, положенные работникам здравоохранения, — цитирует ее РИА Новости.