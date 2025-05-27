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Депутат Госдумы Дрожжина рассказала об изменениях в работе аптек с 1 июня

В России аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Юлия Дрожжина.

В России аптеки с 1 июня станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы РФ по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Она рассказала, что теперь фармацевты будут получать льготы и преференции, которые положены сотрудникам в данной сфере.

— Фармацевты являются полноценными участниками процесса сохранения и поддержания здоровья россиян. Теперь это отражено и на уровне классификаторов: аптечные организации переходят из сферы торговли в сферу деятельности в области здравоохранения. Такое решение открывает возможности: повышение престижа профессии, льготы и преференции, положенные работникам здравоохранения, — цитирует ее РИА Новости.

Предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных мер поддержки в разных регионах, отметила парламентарий.

По ее словам, для граждан ничего не изменится: цены на важнейшие лекарства так и будут находиться под госконтролем.

23 мая Министерство здравоохранения России зарегистрировало новый отечественный препарат для лечения гепатита C — «Гразопревир + Элбасвир».