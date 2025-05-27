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Иркутская область на втором месте в России по увеличению защитных лесов

За прошлый год прирост — 234 тысячи гектаров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область заняла вторую строчку среди регионов страны по увеличению площадей защитных лесов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас их количество составляет 17,2 миллиона гектаров.

— Такие леса необходимы для защиты объектов от нежелательных природных или антропогенных воздействий. В их отношении установлен особый правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных насаждений, — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

На таких участках нельзя рубить деревья, использовать химические препараты для охраны, а также запрещено вести сельское хозяйство (разрешается только сенокос и пчеловодство). Специалисты предупреждают об ограничении на создание лесных плантаций и строительства домов.

Также Иркутская область остается в лидерах по лесовосстановлению. В 2025 году работы проведут на 122,6 тысячи гектаров.