Иркутская область на втором месте в России по увеличению защитных лесов

Иркутская область заняла вторую строчку среди регионов страны по увеличению площадей защитных лесов. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, сейчас их количество составляет 17,2 миллиона гектаров.
— Такие леса необходимы для защиты объектов от нежелательных природных или антропогенных воздействий. В их отношении установлен особый правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных насаждений, — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
На таких участках нельзя рубить деревья, использовать химические препараты для охраны, а также запрещено вести сельское хозяйство (разрешается только сенокос и пчеловодство). Специалисты предупреждают об ограничении на создание лесных плантаций и строительства домов.
Также Иркутская область остается в лидерах по лесовосстановлению. В 2025 году работы проведут на 122,6 тысячи гектаров.