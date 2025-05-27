Врач Мухина назвала продукты, которые усиливают и приглушают запах пота

Потоотделение увеличивается из-за влияния физиологических факторов, например, при физической нагрузке и изменении температуры тела. Это естественная реакция организма. Но также потоотделение могут усиливать некоторые медикаменты и заболевания. А запах может меняться в зависимости от рациона питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.