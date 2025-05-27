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Врач Мухина назвала продукты, которые усиливают и приглушают запах пота

Потоотделение увеличивается из-за влияния физиологических факторов, например, при физической нагрузке и изменении температуры тела. Это естественная реакция организма. Но также потоотделение могут усиливать некоторые медикаменты и заболевания. А запах может меняться в зависимости от рациона питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

Потоотделение увеличивается из-за влияния физиологических факторов, например, при физической нагрузке и изменении температуры тела. Это естественная реакция организма. Но также потоотделение могут усиливать некоторые медикаменты и заболевания. А запах может меняться в зависимости от рациона питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.

По ее словам, к продуктам, которые усиливают запах пота, относятся:

чеснок, лук, кинза.

— Продукты с ярким запахом попадают в организм и испаряются через пот, — пояснила собеседница «ВМ».

Однако есть более «нейтральные» продукты, которые, наоборот, помогут поддерживать приятный запах, отметила Мухина. Среди них:

овощи, фрукты, молочные изделия.

— Кроме того, употребление достаточного количества воды также может способствовать снижению концентрации запахов пота, — добавила врач.

Для защиты от пота и неприятного запаха используют дезодоранты и антиперспиранты. Чем они отличаются, какой формат лучше выбрать и как правильно наносить средство, чтобы оно работало как можно эффективнее, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

А охладиться в жару можно с помощью «правильных» продуктов и напитков. Что лучше пить и есть при такой погоде, «ВМ» рассказала диетолог Ольга Редина.