Врач Мухина назвала продукты, которые усиливают и приглушают запах пота

Потоотделение увеличивается из-за влияния физиологических факторов, например, при физической нагрузке и изменении температуры тела. Это естественная реакция организма. Но также потоотделение могут усиливать некоторые медикаменты и заболевания. А запах может меняться в зависимости от рациона питания. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-косметолог Марият Мухина.
По ее словам, к продуктам, которые усиливают запах пота, относятся:
чеснок, лук, кинза.
— Продукты с ярким запахом попадают в организм и испаряются через пот, — пояснила собеседница «ВМ».
Однако есть более «нейтральные» продукты, которые, наоборот, помогут поддерживать приятный запах, отметила Мухина. Среди них:
овощи, фрукты, молочные изделия.
— Кроме того, употребление достаточного количества воды также может способствовать снижению концентрации запахов пота, — добавила врач.
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