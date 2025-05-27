В пригороде Воронежа силы ПВО сбили БПЛА

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что в ночь с 25 на 26 мая российские силы ПВО сбили над регионами РФ 96 украинских дронов. Больше всего беспилотников удалось нейтрализовать над территорией Брянской области — 31.