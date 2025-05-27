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В пригороде Воронежа силы ПВО сбили БПЛА

Губернатор Воронежской области уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Воронежской области, в том числе и в пригороде Воронежа, сообщил глава региона Александр Гусев.

Цели были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, которую представил Гусев, ранения людей и разрушений удалось избежать. Он обратил внимание, что в регионе по-прежнему действует опасность атаки БПЛА.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ проинформировало, что в ночь с 25 на 26 мая российские силы ПВО сбили над регионами РФ 96 украинских дронов. Больше всего беспилотников удалось нейтрализовать над территорией Брянской области — 31.