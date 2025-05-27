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Табачные киоски в Красноярске попали под суд после рейдов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Роспотребнадзор по Красноярскому краю провел серию масштабных проверок торговли табачными изделиями.

Источник: Без источника

Как сообщает ведомство, за три месяца было вынесено 122 постановления. Общая сумма штрафов — 1 621 000 рублей. Речь идёт о юридических и должностных лицах, а также предпринимателях и обычных гражданах.

Среди наиболее распространённых нарушений — отсутствие предупреждающего знака «Курение запрещено», открытая выкладка табачной продукции в торговых точках, непрозрачность ассортимента (отсутствие перечня реализуемой продукции), а также несвоевременная передача данных в государственную систему маркировки «Честный знак».

В суды было передано 37 дел. По итогам 28 из них уже вынесены постановления о назначении штрафов на сумму более миллиона рублей. Большинство — за продажу никотинсодержащей продукции без идентификационной маркировки.

Кроме того, Управление направило в суд три иска о прекращении незаконной торговли табаком вблизи образовательных учреждений.

Роспотребнадзор подчёркивает: борьба с нарушителями продолжается. Цель — защитить здоровье граждан и обеспечить контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции.