Табачные киоски в Красноярске попали под суд после рейдов

Как сообщает ведомство, за три месяца было вынесено 122 постановления. Общая сумма штрафов — 1 621 000 рублей. Речь идёт о юридических и должностных лицах, а также предпринимателях и обычных гражданах.
Среди наиболее распространённых нарушений — отсутствие предупреждающего знака «Курение запрещено», открытая выкладка табачной продукции в торговых точках, непрозрачность ассортимента (отсутствие перечня реализуемой продукции), а также несвоевременная передача данных в государственную систему маркировки «Честный знак».
В суды было передано 37 дел. По итогам 28 из них уже вынесены постановления о назначении штрафов на сумму более миллиона рублей. Большинство — за продажу никотинсодержащей продукции без идентификационной маркировки.
Кроме того, Управление направило в суд три иска о прекращении незаконной торговли табаком вблизи образовательных учреждений.
Роспотребнадзор подчёркивает: борьба с нарушителями продолжается. Цель — защитить здоровье граждан и обеспечить контроль за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции.