Союз отцов Красноярского края поддержал инициативу о зарплатах для домохозяек

Общественная организация «Союз отцов» в Красноярском крае высказала поддержку законопроекту, предлагающему введение ежемесячных выплат для домохозяек.
Инициатива направлена на оказание финансовой помощи тем, кто не имеет официальной работы и занимается уходом за детьми, пожилыми родственниками или людьми с инвалидностью.
Председатель Союза, многодетный отец Олег Окладников, отметил, что такая помощь особенно важна для больших семей, подчеркивая, что ведение домашнего хозяйства является полноценной работой. Об этом он сообщил журналистам издания sibnovosti.ru.
Однако в организации акцентировали внимание на том, что выплаты не должны носить гендерный характер. Окладников предложил, чтобы финансовую поддержку могли получать и мужчины, исполняющие обязанности по уходу за семьей. Он также отметил, что пока неясно, из каких источников планируется финансирование данной инициативы.
Согласно проекту, размер пособий не будет превышать региональный прожиточный минимум. Выплаты планируется назначать на срок до шести месяцев с возможностью продления.
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