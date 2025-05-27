Союз отцов Красноярского края поддержал инициативу о зарплатах для домохозяек

Однако в организации акцентировали внимание на том, что выплаты не должны носить гендерный характер. Окладников предложил, чтобы финансовую поддержку могли получать и мужчины, исполняющие обязанности по уходу за семьей. Он также отметил, что пока неясно, из каких источников планируется финансирование данной инициативы.