Прокуратура Красноярска требует ограничить доступ к заброшенной школе

В Красноярске прокуратура обратилась с требованием закрыть доступ к заброшенному зданию бывшей муниципальной школы на улице Свердловской.
Местные жители выразили обеспокоенность по поводу небезопасного состояния школы, которая не используется уже два года и не имеет окон и дверей. Это привело к тому, что здание стало прибежищем для бездомных и местом игр для детей.
По информации прокуратуры, с 2023 года здание находится в оперативном управлении Красноярского филиала «Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса». Представители учреждения сообщили, что здание охраняется в соответствии с заключенным договором на охранные услуги. Однако, как выяснили прокуроры, фактического контроля за территорией нет, и дети свободно играют за забором.
В связи с этим прокуратура направила представление директору филиала с требованием устранить нарушения и ограничить доступ к заброшенной школе. Исполнение данного требования находится под контролем надзорного ведомства.
Ранее рассказывали, что прокуратура Красноярского края представила проект «Школьник — студент — прокурор».