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В Башкирии потеплеет до +28 градусов

В Башкирии потеплеет до +28 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 765 мм рт. ст. +14°
Источник: Башинформ

Уже завтра в Башкирии потеплеет до +28 градусов, сообщили синоптики региона.

По данным Башгидромета, сегодня, 27 мая, будет без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26 градусов.

В среду, 28 мая, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, по востоку до +3, днем +23, +28 градусов.

В четверг, 29 мая, характер погоды существенно не изменится. По-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, по востоку до +3, днем +23, +28 градусов.