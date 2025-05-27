Уже завтра в Башкирии потеплеет до +28 градусов, сообщили синоптики региона.
По данным Башгидромета, сегодня, 27 мая, будет без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +21, +26 градусов.
В среду, 28 мая, без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, по востоку до +3, днем +23, +28 градусов.
В четверг, 29 мая, характер погоды существенно не изменится. По-прежнему без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, по востоку до +3, днем +23, +28 градусов.