Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне

«Часто фотографии выглядят неестественно из-за неправильного баланса белого. Автоматический режим может “охладить” теплые кадры или наоборот, придать желтизны там, где это не нужно. Если есть возможность — лучше выбирать пресеты вручную. Если смартфон поддерживает съемку в формате RAW, стоит попробовать этот режим. Он позволяет сохранять больше деталей и предоставляет больше возможностей для последующей обработки в редакторах фотографий», — сообщила она.