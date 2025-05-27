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Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне

Голицына: улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW.

Источник: Sputnik.by

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW, позволяющего сохранять больше деталей, выбор пресетов вручную, а также правило третей, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Часто фотографии выглядят неестественно из-за неправильного баланса белого. Автоматический режим может “охладить” теплые кадры или наоборот, придать желтизны там, где это не нужно. Если есть возможность — лучше выбирать пресеты вручную. Если смартфон поддерживает съемку в формате RAW, стоит попробовать этот режим. Он позволяет сохранять больше деталей и предоставляет больше возможностей для последующей обработки в редакторах фотографий», — сообщила она.

Также работает правило третей, которое рекомендует делить кадр на девять равных частей, позволяет находить интересные ракурсы и акцентировать внимание на главном объекте. «Для этого нужно включить в настройках камеры сетку — не только по правилу третей, но и для контроля горизонтали и симметрии. Ровная геометрия влияет на качество кадра не меньше, чем четкость и свет», — объяснила эксперт.

По ее словам, сделать фотографию качественнее поможет и режим HDR (высокий динамический диапазон): он захватывает детали как в светлых, так и в темных областях изображения. Однако стоит помнить, что в мягком рассеянном свете режим утяжеляет картинку, поэтому рекомендуется использовать его по ситуации.

Кроме того, часто ухудшает качество изображения цифровой зум. В большинстве случаев лучше просто подойти ближе к объекту, чем использовать зум, отметила Голицына.