Эксперт рассказал, как улучшить качество фото на смартфоне

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Улучшить качество фото на смартфоне поможет включение режима RAW, позволяющего сохранять больше деталей, выбор пресетов вручную, а также правило третей, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
«Часто фотографии выглядят неестественно из-за неправильного баланса белого. Автоматический режим может “охладить” теплые кадры или наоборот, придать желтизны там, где это не нужно. Если есть возможность — лучше выбирать пресеты вручную. Если смартфон поддерживает съемку в формате RAW, стоит попробовать этот режим. Он позволяет сохранять больше деталей и предоставляет больше возможностей для последующей обработки в редакторах фотографий», — сообщила она.
Также работает правило третей, которое рекомендует делить кадр на девять равных частей, позволяет находить интересные ракурсы и акцентировать внимание на главном объекте. «Для этого нужно включить в настройках камеры сетку — не только по правилу третей, но и для контроля горизонтали и симметрии. Ровная геометрия влияет на качество кадра не меньше, чем четкость и свет», — объяснила эксперт.
По ее словам, сделать фотографию качественнее поможет и режим HDR (высокий динамический диапазон): он захватывает детали как в светлых, так и в темных областях изображения. Однако стоит помнить, что в мягком рассеянном свете режим утяжеляет картинку, поэтому рекомендуется использовать его по ситуации.
Кроме того, часто ухудшает качество изображения цифровой зум. В большинстве случаев лучше просто подойти ближе к объекту, чем использовать зум, отметила Голицына.