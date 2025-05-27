В Пермском зоопарке посетители пытались накормить белого медведя мороженым

На днях посетители пермского зоопарка попытались покормить белых медведей принесенными с собой продуктами. В вольер Сэрику гости кинули брикет мороженого, а в вольер полугодовалой Пармы была предпринята попытка забросить морковку, рассказали сотрудники зоопарка.
Однако от угощений животные отказались. Продукты, не предназначенные для животных, могут стать причиной печальных последствий. Даже от морковки у медведей может произойти несварение. Животное от таких гостинцев может заболеть, а исход может быть летальным.
Сотрудники зоопарка напомнили посетителям, что кормить животных категорически запрещено. Животные получают все необходимые корма, прошедшие контроль качества, в достаточном количестве. Рационы всех обитателей зоопарка научно обоснованы и составлены ветеринарными врачами с учетом потребностей вида и отдельных особей. Сейчас сотрудники зоопарка устанавливают все обстоятельства произошедшего, отсматривают видеокамеры, чтобы найти этих «доброжелателей».