Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском зоопарке посетители пытались накормить белого медведя мороженым

В вольер животных кинули брикет мороженого и морковку.

Источник: Комсомольская правда

На днях посетители пермского зоопарка попытались покормить белых медведей принесенными с собой продуктами. В вольер Сэрику гости кинули брикет мороженого, а в вольер полугодовалой Пармы была предпринята попытка забросить морковку, рассказали сотрудники зоопарка.

Однако от угощений животные отказались. Продукты, не предназначенные для животных, могут стать причиной печальных последствий. Даже от морковки у медведей может произойти несварение. Животное от таких гостинцев может заболеть, а исход может быть летальным.

Сотрудники зоопарка напомнили посетителям, что кормить животных категорически запрещено. Животные получают все необходимые корма, прошедшие контроль качества, в достаточном количестве. Рационы всех обитателей зоопарка научно обоснованы и составлены ветеринарными врачами с учетом потребностей вида и отдельных особей. Сейчас сотрудники зоопарка устанавливают все обстоятельства произошедшего, отсматривают видеокамеры, чтобы найти этих «доброжелателей».