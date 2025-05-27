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Султан Сулейман отправится за решётку: Звезда «Великолепного века» получил срок

Турецкий актер Халит Эргенч из «Великолепного века» приговорён к тюремному сроку.

Источник: Комсомольская правда

Турецкий актер Халит Эргенч, получивший известность после роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», осужден за дачу ложных показаний. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы, но смягчил наказание до 1 года 10 месяцев и 15 дней, учитывая чистую репутацию и примерное поведение подсудимого. В публикации отмечается, что исполнение приговора может быть отсрочено.

Дело связано с протестами в стамбульском парке Гези, однако сам Эргенч вину не признал и настаивал на оправдании.

Ранее сообщалось, что Хорошевский районный суд Москвы вынес заочный приговор актеру из сериала «След» Андрею Хабарову*, осудив его на девять лет лишения свободы.

*Физлицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов.