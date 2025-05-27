Султан Сулейман отправится за решётку: Звезда «Великолепного века» получил срок

Турецкий актер Халит Эргенч, получивший известность после роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», осужден за дачу ложных показаний. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюрьмы, но смягчил наказание до 1 года 10 месяцев и 15 дней, учитывая чистую репутацию и примерное поведение подсудимого. В публикации отмечается, что исполнение приговора может быть отсрочено.
Дело связано с протестами в стамбульском парке Гези, однако сам Эргенч вину не признал и настаивал на оправдании.
Ранее сообщалось, что Хорошевский районный суд Москвы вынес заочный приговор актеру из сериала «След» Андрею Хабарову*, осудив его на девять лет лишения свободы.
*Физлицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов.