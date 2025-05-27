Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФПИ выделил средства на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с властями Чеченской Республики о вложениях в реализацию высотного комплекса «Ахмат Тауэр». В рамках соглашения предусмотрено финансирование на сумму 2,5 миллиарда рублей, которое покроет начальные стадии работ. Об этом сообщил представитель РФПИ Андрей Колокольников.

Источник: Life.ru

«Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением», — рассказал он ТАСС.

Вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что часть подготовительных работ уже завершена, включая земляные операции и отдельные элементы основания. Параллельно разрабатывается финансовая модель всего проекта.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме рассматривают возможность возведения в России многоэтажек из дерева. Возможно, такие дома появятся на территории страны уже через два-три года. Будет проведено много работ для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов.