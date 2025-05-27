РФПИ выделил средства на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме рассматривают возможность возведения в России многоэтажек из дерева. Возможно, такие дома появятся на территории страны уже через два-три года. Будет проведено много работ для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов.