РФПИ выделил средства на строительство «Ахмат Тауэр» в Грозном

«Первый — это актуализация проектной документации. Второй — начало монтажа фундаментной плиты, что является довольно сложным инженерным сооружением», — рассказал он ТАСС.
Вице-премьер правительства Чечни Рустам Шаптукаев сообщил, что часть подготовительных работ уже завершена, включая земляные операции и отдельные элементы основания. Параллельно разрабатывается финансовая модель всего проекта.
Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме рассматривают возможность возведения в России многоэтажек из дерева. Возможно, такие дома появятся на территории страны уже через два-три года. Будет проведено много работ для обеспечения пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов.