Аптеки заработают по новому: что изменится, насколько повысятся цены на лекарства

«Больше года назад я направил министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат. Теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции, которые дает им их работа — она всегда была частью системы здравоохранения, а не торговли», — передала пресс-служба ЕР на своем сайте слова Башанкаева.