Аптеки заработают по новому: что изменится, насколько повысятся цены на лекарства

Изменения в статусе аптек вступят в силу 1 июня 2025 года.
В России с 1 июня 2025 года российские аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Фармацевтическим работникам предоставят возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Что изменится для россиян и повысятся ли цены на лекарства — в материале URA.RU.
Что это значит для провизоров и фармацевтов?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские аптеки с 1 июня начнут работать в новом режиме.
Льготы и соцгарантии.
Теперь сотрудники аптек смогут получать медицинский стаж, льготные отпуска и другие преференции, как и остальные медработники. Повысится престиж профессии — провизоры и фармацевты официально признаны частью системы здравоохранения.
Расширенные обязанности.
Провизоры смогут не только отпускать лекарства, но и консультировать по вопросам здоровья, напоминать о важности вакцинации и диспансеризации. В аптеках могут появиться симптомчекеры — специальные опросники, помогающие определить, нужно ли человеку срочно обратиться к врачу.
Что изменится для покупателей?
Цены на лекарства останутся под контролем.
Государство гарантирует, что изменение статуса аптек не приведет к росту цен на жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП).Регулирование цен и обязательный ассортимент лекарств сохранятся.
Больше полезной информации.
В аптеках появятся стенды о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и важности диспансеризации. Провизоры смогут подробнее объяснять, как правильно принимать лекарства, чтобы избежать ошибок в лечении.
Как «Единая Россия» добилась изменений.
Изменения стали возможными благодаря усилиям членов ЕРФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Еще больше года назад первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он просил исправить ситуацию, при которой аптеки относились к торговле, а их сотрудники не получали льгот, положенных медработникам.
«Больше года назад я направил министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат. Теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции, которые дает им их работа — она всегда была частью системы здравоохранения, а не торговли», — передала пресс-служба ЕР на своем сайте слова Башанкаева.
Почему это важно для страны.
80 тысяч аптек ежедневно обслуживают до миллиона человек — это огромный ресурс для профилактики болезней. Аптеки станут социальными центрами, а не просто точками продаж. Провизоры смогут снижать риски самолечения, направляя людей к врачам при опасных симптомах.