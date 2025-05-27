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Аптеки заработают по новому: что изменится, насколько повысятся цены на лекарства

В России с 1 июня 2025 года российские аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Фармацевтическим работникам предоставят возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Что изменится для россиян и повысятся ли цены на лекарства — в материале URA.RU.

Изменения в статусе аптек вступят в силу 1 июня 2025 года.

В России с 1 июня 2025 года российские аптеки официально станут частью системы здравоохранения. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Фармацевтическим работникам предоставят возможность пользоваться льготами и преференциями, которые ранее были доступны только сотрудникам медицинских учреждений. Что изменится для россиян и повысятся ли цены на лекарства — в материале URA.RU.

Что это значит для провизоров и фармацевтов?

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские аптеки с 1 июня начнут работать в новом режиме.

Льготы и соцгарантии.

Теперь сотрудники аптек смогут получать медицинский стаж, льготные отпуска и другие преференции, как и остальные медработники. Повысится престиж профессии — провизоры и фармацевты официально признаны частью системы здравоохранения.

Расширенные обязанности.

Провизоры смогут не только отпускать лекарства, но и консультировать по вопросам здоровья, напоминать о важности вакцинации и диспансеризации. В аптеках могут появиться симптомчекеры — специальные опросники, помогающие определить, нужно ли человеку срочно обратиться к врачу.

Что изменится для покупателей?

Цены на лекарства останутся под контролем.

Государство гарантирует, что изменение статуса аптек не приведет к росту цен на жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП).Регулирование цен и обязательный ассортимент лекарств сохранятся.

Больше полезной информации.

В аптеках появятся стенды о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и важности диспансеризации. Провизоры смогут подробнее объяснять, как правильно принимать лекарства, чтобы избежать ошибок в лечении.

Как «Единая Россия» добилась изменений.

Изменения стали возможными благодаря усилиям членов ЕРФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.

Еще больше года назад первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия») направил обращение министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем он просил исправить ситуацию, при которой аптеки относились к торговле, а их сотрудники не получали льгот, положенных медработникам.

«Больше года назад я направил министру экономического развития Максиму Решетникову обращение с просьбой исправить ситуацию. И сегодня мы видим результат. Теперь у сотрудников аптек появятся законные права на льготы и преференции, которые дает им их работа — она всегда была частью системы здравоохранения, а не торговли», — передала пресс-служба ЕР на своем сайте слова Башанкаева.

Почему это важно для страны.

80 тысяч аптек ежедневно обслуживают до миллиона человек — это огромный ресурс для профилактики болезней. Аптеки станут социальными центрами, а не просто точками продаж. Провизоры смогут снижать риски самолечения, направляя людей к врачам при опасных симптомах.