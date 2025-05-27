Ученые назвали продукты, увеличивающие риск инсульта

Такие продукты составляют основную часть калорий во многих странах. Они изготовлены с добавлением искусственных добавок, стабилизаторов, усилителей вкуса и других веществ, которые не используются в домашней кулинарии. Примеры — газировка, фастфуд, готовые блюда, колбасы и снэки.