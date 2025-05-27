Ученые назвали продукты, увеличивающие риск инсульта

Ученые из Соединенных Штатов установили, что употребление ультрапереработанных продуктов (УПП) связано с повышенным риском инсульта и когнитивных нарушений.
Такие продукты составляют основную часть калорий во многих странах. Они изготовлены с добавлением искусственных добавок, стабилизаторов, усилителей вкуса и других веществ, которые не используются в домашней кулинарии. Примеры — газировка, фастфуд, готовые блюда, колбасы и снэки.
Участниками исследования ученых стали взрослые старше 45 лет, их питание анализировалось с помощью анкет. Продукты классифицировались по системе NOVA — от минимально обработанных до ультрапереработанных. В результате специалисты выяснили, что употребление УПП увеличивает риск инсульта и когнитивных нарушений.
— Даже небольшое сокращение употребления таких продуктов может изменить картину. Заменив одно-два приема пищи в неделю менее переработанными аналогами, можно снизить риск инсульта и когнитивных нарушений, — рассказала соавтор исследования доктор Тейлор Кимберли из Массачусетской больницы журналу Neurology.
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