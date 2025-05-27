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Синоптик: Ночной рекорд тепла установлен в Москве

Ночной рекорд тепла установлен в Москве, в полночь 27 мая столбик термометра показывал плюс 20,4 градуса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 765 мм рт. ст. +14°
Источник: AP 2024

«В Москве наступили субтропические ночи. В полночь столбик термометра показывал плюс 20,4 градуса, в 3:00 было ровно плюс 20, а к утру минимальная температура составила плюс 19,2, на Балчуге плюс 19,6, в Строгино плюс 20,1. Согласно метеостатистики, за всю историю регулярных измерений на главной метеостанции ВДНХ так тепло не было еще никогда. Ночной рекорд тепла для 27 мая до сих пор принадлежал далекому 1958 году, когда в столице было плюс 18,5. Рекорд 67-летней давности побит», — написал Тишковец.

Отмечается, что такие температурные показатели для ночного времени на 10 градусов выше климатической нормы соответствуют летней норме субтропического Сочи.