Синоптик: Ночной рекорд тепла установлен в Москве

«В Москве наступили субтропические ночи. В полночь столбик термометра показывал плюс 20,4 градуса, в 3:00 было ровно плюс 20, а к утру минимальная температура составила плюс 19,2, на Балчуге плюс 19,6, в Строгино плюс 20,1. Согласно метеостатистики, за всю историю регулярных измерений на главной метеостанции ВДНХ так тепло не было еще никогда. Ночной рекорд тепла для 27 мая до сих пор принадлежал далекому 1958 году, когда в столице было плюс 18,5. Рекорд 67-летней давности побит», — написал Тишковец.