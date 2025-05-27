В Омске пьяный водитель такси сел за руль и отправился на вызов

Пьяного водителя отстранили от управления транспортным средством. Такси забрали на специализированную стоянку. Как сообщили в Госавтоинспекции, ближайшее время за нетрезвую езду водитель будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафован на 45 000 рублей.