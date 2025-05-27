В Омске пьяный водитель такси сел за руль и отправился на вызов

Вчера, 26 мая, на улице Машиностроительной автоинспекторы остановили для проверки документов автомобиль «Фольксваген Поло» одной из таксомоторных компаний. 46-летний водитель машины оказался пьян.
Инспектора насторожил явный запах алкоголя, красные нетрезвые глаза водитель пытался спрятать за солнцезащитными очками. Сотрудник Госавтоинспекции предложил водителю пройти тест на состояние опьянения. Алкотестер показал аж 1, 225 мг паров алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при норме не более 0, 60 мг\л.
Пьяного водителя отстранили от управления транспортным средством. Такси забрали на специализированную стоянку. Как сообщили в Госавтоинспекции, ближайшее время за нетрезвую езду водитель будет лишен права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафован на 45 000 рублей.