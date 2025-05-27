В Амурской области под весом бульдозера обрушился мост через реку Обка

В ведомстве ранее отметили, что чрезвычайное происшествие произошло 26 мая на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора. Часть конструкции рухнула потому что по мосту проехало тяжелое транспортное средство, у которого не было на это разрешения. В результате прицеп завалился набок, а техника, которую он перевозил, сорвалась вниз.