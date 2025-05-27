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В Амурской области под весом бульдозера обрушился мост через реку Обка

В Амурской области из-за бульдозера обрушился мост.

Источник: Комсомольская правда

Проезд тяжелой техники по мосту через реку Обка в Амурской области стал причиной обрушения части строения. ЧП произошло в Зейском округе, где бульдозер сорвался с трала в момент обрушения моста в Амурской области.. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Приамурья, а в соцсетях, тем временем, появились кадры происшествия.

В ведомстве ранее отметили, что чрезвычайное происшествие произошло 26 мая на 77-м км автодороги Зея — Золотая Гора. Часть конструкции рухнула потому что по мосту проехало тяжелое транспортное средство, у которого не было на это разрешения. В результате прицеп завалился набок, а техника, которую он перевозил, сорвалась вниз.

В настоящее время восстановлением моста занимается подрядная организация. Движение по мосту ограничивается одной полосой, проезд разрешен только легковому транспорту. Виновным назвали водителя, который безответственно проигнорировал запрет на проезд тяжелой техники.

В итоге конструкция получила серьезные повреждения, нанесен ущерб дорожной инфраструктуре, а жители лишились транспортной доступности.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в селе Кунки частично обрушился мост, построенный в XV веке, после обильных осадков. Мост был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху.

А до этого в Приморском крае во время дождей рухнул автомобильный мост на дороге к селу Иннокентьевка. В образовавшийся разлом моста рухнул Nissan Note, в котором находились два человека — водитель и пассажир. По данным властей, никто не погиб и не пострадал.