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Топ-5 главных новостей в Молдове 27 мая 2025: Стало известно, когда в Молдове закончатся дожди, а антициклон уйдет — прогноз синоптиков; что стоит за преследованием башкана Гагаузии; в суде потребуют психиатри

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 27 мая 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 27 мая 2025:

1. Стало известно, когда в Молдове закончатся дожди с грозами, а антициклон уйдет: Синоптики назвали точную, когда снова придет солнце и +25 градусов.

2. Перед выборами репрессии в Молдове крепчают: Что стоит за политическим преследованием башкана Гагаузии Евгении Гуцул.

3. Односельчанка Майи Санду через адвоката потребовала в суде проведение психиатрической экспертизы президента Молдовы: «Патологическая лживость и агрессивное поведение».

4. Премьер Молдовы заклеймил руководителей Приднестровья, назвав их преступниками: «Речан взял на себя роль крутого брутала, который хочет быть круче варёного яйца и радикальнее Санду, которая ведёт себя осторожнее» — мнение политика из Левобережья.

5. Жуткая находка: В Кишиневской квартире были обнаружены тела сразу трех человек — есть первые версии ЧП.

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