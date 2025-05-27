Топ-5 главных новостей в Молдове 27 мая 2025: Стало известно, когда в Молдове закончатся дожди, а антициклон уйдет — прогноз синоптиков; что стоит за преследованием башкана Гагаузии; в суде потребуют психиатри

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 27 мая 2025:
1. Стало известно, когда в Молдове закончатся дожди с грозами, а антициклон уйдет: Синоптики назвали точную, когда снова придет солнце и +25 градусов.
2. Перед выборами репрессии в Молдове крепчают: Что стоит за политическим преследованием башкана Гагаузии Евгении Гуцул.
3. Односельчанка Майи Санду через адвоката потребовала в суде проведение психиатрической экспертизы президента Молдовы: «Патологическая лживость и агрессивное поведение».
4. Премьер Молдовы заклеймил руководителей Приднестровья, назвав их преступниками: «Речан взял на себя роль крутого брутала, который хочет быть круче варёного яйца и радикальнее Санду, которая ведёт себя осторожнее» — мнение политика из Левобережья.
5. Жуткая находка: В Кишиневской квартире были обнаружены тела сразу трех человек — есть первые версии ЧП.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
ПАС пытается удержать власть в Молдове любой ценой: Партийные перестановки, смена фаворитов, личное «гестапо Санду» и своя «ночь длинных ножей» — мнение.
В предвыборном списке PAS будет много известных людей со стороны, которые формально к правящей партии не имеют никакого отношения (далее…).
«До 2021 года … не было Молдовы»: министр Боля сделал странное заявление.
Высказывание вызвало волну иронии и критики в соцсетях (далее…).
В Молдове из-за сильных дождей ожидаются подтопления: население призывают к осторожности.
Гидрологическое предупреждение: риск паводков и локальных наводнений в ряде регионов страны (далее…).