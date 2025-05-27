В Перми задержаны юные подозреваемые в угонах

Установлено, что ночью двое пермяков, один из которых несовершеннолетний, выпивали в Индустриальном районе Перми, а затем решили прокатиться на чужой машине. Сначала им приглянулся ВАЗ-2107, припаркованный около дома на Мира. Фигуранты смогли проехать пару десятков метров, затем бросили автомобиль и скрылись. Потом на ул. Карпинского взяли ВАЗ-2114. После короткой поездки они оставили автомобиль и ушли на ул. Подводников. Там юноши заметили ВАЗ-2101 и угнали и его.