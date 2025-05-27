В Перми задержаны юные подозреваемые в угонах

Сотрудники полка ДПС Госавтоинспекции УМВД по г. Перми задержали двух подозреваемых в трех угонах, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что ночью двое пермяков, один из которых несовершеннолетний, выпивали в Индустриальном районе Перми, а затем решили прокатиться на чужой машине. Сначала им приглянулся ВАЗ-2107, припаркованный около дома на Мира. Фигуранты смогли проехать пару десятков метров, затем бросили автомобиль и скрылись. Потом на ул. Карпинского взяли ВАЗ-2114. После короткой поездки они оставили автомобиль и ушли на ул. Подводников. Там юноши заметили ВАЗ-2101 и угнали и его.
Дежуривший неподалеку экипаж ДПС получил сообщение об угоне и приметы разыскиваемой машины. Вскоре госавтоинспекторы обнаружили «копейку» и включились в преследование с проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. Через некоторое время предполагаемых виновников задержали.
Несовершеннолетний злоумышленник вел машину в состоянии опьянения, не имея права управления. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство и переданы для расследования в следственный комитет. Машины вернули законным владельцам.