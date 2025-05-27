Разгон нелегального бизнеса начался на главной набережной Владивостока — соцсети

Вероятно, разгон нелегальных предпринимателей проводится на фоне реконструкции набережной — вот-вот завершатся работы на площади вокруг светомузыкального фонтана, пляж «Юбилейный» привели в порядок несколько лет назад, а променад вдоль берега Спортивной гавани сдали в конце 2023 года. Сейчас экстренно стартовали работы на участке вдоль Батарейной улицы, закончить его планируют до конца лета. Скорее всего, работы приурочены к открытию в здании бывшего городского океанариума филиала выставочного центра «Россия», а его, в свою очередь, надеются сдать к Восточному экономическому форуму.