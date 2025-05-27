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Разгон нелегального бизнеса начался на главной набережной Владивостока — соцсети

Главную набережную Владивостока сегодня освобождают от незаконного бизнеса. В социальных сетях очевидцы сообщают, что сегодня был демонтирован пункт проката катамаранов в Спортивной гавани, так как его деятельность велась вне правового поля, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Вместо точки проката на пляже Спортивной гавани отдыхающие заметили группу силовиков. Граждане отмечают, что с появлением вооружённых мужчин набережная волшебным образом очистилась и от назойливых аниматоров в костюмах ангелов, персонажей мультфильмов и т. д. На аниматоров, предлагающих отдыхающим сфотографироваться с ними и требующих за снимки оплату постфактум, без предъявления каких-либо документов, в том числе перечня стоимости услуг, жаловались неоднократно, последние сообщения об их теневой деятельности мелькали в городских новостных каналах 25 мая.

Вероятно, разгон нелегальных предпринимателей проводится на фоне реконструкции набережной — вот-вот завершатся работы на площади вокруг светомузыкального фонтана, пляж «Юбилейный» привели в порядок несколько лет назад, а променад вдоль берега Спортивной гавани сдали в конце 2023 года. Сейчас экстренно стартовали работы на участке вдоль Батарейной улицы, закончить его планируют до конца лета. Скорее всего, работы приурочены к открытию в здании бывшего городского океанариума филиала выставочного центра «Россия», а его, в свою очередь, надеются сдать к Восточному экономическому форуму.