На ремонт дорог в Иркутской области выделят 27,8 миллиарда рублей

В Иркутской области на ремонт дорог в этом году направят 27,8 миллиарда рублей. Также будут проводить осмотр дорожного полотна. Как сообщили в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр транспорта и дорожного хозяйства, руководители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и «Южный Байкал», Союз дорожников региона и представители общественных организаций оценят проблемные участки, а также те, которые ранее уже отремонтировали. Такие выезды нужно проводить еженедельно.
— Поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства создать единый план дорожных работ для региона и включить в него все работы, которые планируется провести на участках федеральных, региональных, межмуниципальных и местных автодорог в ближайшие 5 лет, — рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.
Как уточнил министр транспорта и дорожного хозяйства региона, за последние пять лет отремонтировано более 1,2 тысячи километров дорог. Это значительно больше, чем за аналогичные период с 2015 по 2020 год. Власти региона продолжат строить объездные дороги, такие как обходы Усолья-Сибирского и села Моты. Также в планах создание новых транспортных развязок.
Количество автодорог в регионе, качество которых в хорошем состоянии, увеличивается. Но работы еще много, будут рассматривать каждое обращение горожан.