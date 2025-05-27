На ремонт дорог в Иркутской области выделят 27,8 миллиарда рублей

В Иркутской области на ремонт дорог в этом году направят 27,8 миллиарда рублей. Также будут проводить осмотр дорожного полотна. Как сообщили в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр транспорта и дорожного хозяйства, руководители ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и «Южный Байкал», Союз дорожников региона и представители общественных организаций оценят проблемные участки, а также те, которые ранее уже отремонтировали. Такие выезды нужно проводить еженедельно.