Завотделением мариупольской больницы рассказал о событиях весны 2022 года

По словам Чайки, в марте 2022 года, когда в Мариуполе начались военные действия, их больница полностью была заполнена людьми, кроме пациентов, в том числе и получивших ранения, здесь находились жители близлежащих многоэтажек. Люди прятались в больнице от обстрелов, к тому же, отметил врач, когда в город зашла российская армия, военные смогли между больничными корпусами организовать полевую кухню. И у врачей, и у пациентов обязательно хотя бы раз в день был горячий обед — суп.