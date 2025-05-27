Депутат Госдумы сообщила об изменениях в работе российских аптек

«Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — отметила для «РИА Новости» сотрудник ведомства.
Юлия Дрожжина уточнила, что предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных региональных мер поддержки.
Несмотря на нововведение, для граждан это новшество принципиально ничего не изменит. По словам парламентария, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не увеличатся.
Ранее, 24 мая, фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о положительном эффекте от использования ИИ в медицине. Новые технологии позволяют сократить количество врачебных ошибок и ускорить рутинную часть работы специалистов.