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Депутат Госдумы сообщила об изменениях в работе российских аптек

Аптеки в России с 1 июня официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты получат льготы и преференции, которые положены работникам в данной сфере. Об этом 27 мая сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Источник: РИА "Новости"

«Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — отметила для «РИА Новости» сотрудник ведомства.

Юлия Дрожжина уточнила, что предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных региональных мер поддержки.

Несмотря на нововведение, для граждан это новшество принципиально ничего не изменит. По словам парламентария, цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не увеличатся.

Ранее, 24 мая, фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о положительном эффекте от использования ИИ в медицине. Новые технологии позволяют сократить количество врачебных ошибок и ускорить рутинную часть работы специалистов.