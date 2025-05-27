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В Госдуме назвали отказ от ежегодных отключений горячей воды невозможным

Депутат Сергей Колунов заявил о технической необходимости отключения горячего водоснабжения.

Источник: АиФ Воронеж

В Госдуме заявили, что полностью отменить практику отключения горячей воды летом невозможно, передает ТАСС.

Как пояснил заявил зампред профильного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, отключение горячего водоснабжения — техническая необходимость, чтобы можно было сделать продувы, поменять запчасти, прочистить котел. «Это оборудование, которое необходимо чинить. Неделя — это минимальное время, которое требуется для этих работ», — сказал он.

По словам депутата, отсутствие ежегодной профилактики приведет к росту числа аварий в системах водоснабжения. Переподключить систему к другому котлу на время технических работ не получится, так как технологическая цепь тоже нуждается в приведении в порядок.

Ранее депутат Госдумы Анжелика Глазкова допустила отказ от ежегодного отключения горячей воды.

Между тем мошенники стали распространять фейковые уведомления о графике прекращения подачи горячей воды через электронную почту, соцсети и мессенджеры. В этих письмах содержится ссылка, которая ведет на фальшивый веб-сайт или на загрузку вредоносного программного обеспечения.