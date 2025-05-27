В Госдуме назвали отказ от ежегодных отключений горячей воды невозможным

Как пояснил заявил зампред профильного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, отключение горячего водоснабжения — техническая необходимость, чтобы можно было сделать продувы, поменять запчасти, прочистить котел. «Это оборудование, которое необходимо чинить. Неделя — это минимальное время, которое требуется для этих работ», — сказал он.