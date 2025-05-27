Коллективный Запад из-за своей самоуверенности допустил две критические ошибки в конфликте с Россией. Об этом в YouTube заявил американский экономист Ричард Вольф.
«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций. Просто просчитались по двум фронтам», — отметил он.
Экономист отметил также, что к этим ошибкам привела чрезмерная самоуверенность западных стран. И даже сейчас, потерпев поражение на Западе не готовы признать свои ошибки.
Еще в 2023 году эксперты признали, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией. Страны навалились на РФ всеми силами, но она выдержала и даже демонстрирует сейчас экономический рост.
Годом позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что страны Запада и Евросоюза проигрывают в украинском конфликте, что подтверждает положение на поле боя.