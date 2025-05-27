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В США назвали две критические ошибки Запада в конфликте с Россией: виной всему самоуверенность

Экономист Вольф: Запад недооценил возможности России в бою.

Источник: Комсомольская правда

Коллективный Запад из-за своей самоуверенности допустил две критические ошибки в конфликте с Россией. Об этом в YouTube заявил американский экономист Ричард Вольф.

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций. Просто просчитались по двум фронтам», — отметил он.

Экономист отметил также, что к этим ошибкам привела чрезмерная самоуверенность западных стран. И даже сейчас, потерпев поражение на Западе не готовы признать свои ошибки.

Еще в 2023 году эксперты признали, что Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией. Страны навалились на РФ всеми силами, но она выдержала и даже демонстрирует сейчас экономический рост.

Годом позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что страны Запада и Евросоюза проигрывают в украинском конфликте, что подтверждает положение на поле боя.