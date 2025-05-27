В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

С 1 июня 2025 года российские аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. Об этом сообщила депутат Госдумы Юлия Дрожжина. Теперь фармацевты получат право на льготы и преференции, предусмотренные для медработников.
Изменение затронет и классификацию деятельности: аптеки перейдут из сферы торговли (ОКВЭД 47.73) в здравоохранение (ОКВЭД 86.90.9). По словам Дрожжиной, это не только повысит престиж профессии, но и позволит получать работникам сферы здравоохранения льготы и преференции.
«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения — и это действительно значимый шаг. Фармацевты — это не просто продавцы, а полноценные участники процесса сохранения и поддержания здоровья граждан», — подчеркнула депутат в беседе с РИА Новости.
Конкретные льготы будут зависеть от региональных программ поддержки. Парламентарий подчеркнула, что фармацевты заслужили этот статус, так как несут высокую ответственность за здоровье пациентов.
Дрожжина добавила, что нововведение не повлияет на цены лекарств — стоимость жизненно важных препаратов останется под госрегулированием.
Прежде депутаты от СРПЗ разработали законопроект, расширяющий жилищные права медицинского персонала. Документ предполагает, что врачи, медсестры и аптечные работники, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье, смогут претендовать на получение квадратных метров по договорам соцнайма или из спецжилфонда.
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