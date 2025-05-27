В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

Помимо прочего Минздрав предложил увеличить штраф для выпускников медицинских вузов, которые отказываются от обязательной отработки в медицинских организациях, работающих в системе ОМС. В документе подчеркивается, что речь идет о выпускниках, которые отучились за счет федерального, регионального или местного бюджетов.