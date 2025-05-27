Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

В Новосибирском зоопарке у самки манула Мии родились несколько котят.

Источник: РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости.

По наблюдениям корреспондента агентства, у Мии этой весной родилось как минимум три котенка. Они уже выходят на первые прогулки из домика. Мама пристально следит за малышами.

В зоопарке пообещали позже рассказать о точном количестве родившихся малышей и их самочувствии.

В 2024 году две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство. Тогда родились сразу 12 котят — у одной пять, у другой семь.

Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.