В Новосибирском зоопарке у манулов родились котята

НОВОСИБИРСК, 27 мая — РИА Новости. Несколько котят родились у самки манула Мии в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, малыши уже выходят из своего домика, передает корреспондент РИА Новости.
По наблюдениям корреспондента агентства, у Мии этой весной родилось как минимум три котенка. Они уже выходят на первые прогулки из домика. Мама пристально следит за малышами.
В зоопарке пообещали позже рассказать о точном количестве родившихся малышей и их самочувствии.
В 2024 году две самки манула в зоопарке Новосибирска принесли потомство. Тогда родились сразу 12 котят — у одной пять, у другой семь.
Впервые в Новосибирском зоопарке котята манула родились в 1995 году. С тех пор манулы регулярно дают потомство.