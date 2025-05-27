Новосибирцев с ОРВИ стали отправлять в кабинеты неотложной помощи

— Это необходимо, чтобы разделить потоки пациентов, то есть что бы снизить вероятность передачи вируса от болеющего человека выздоравливающим или здоровым. Помощь в кабинетах неотложной помощи окажут в день обращения, по живой очереди. Пациента осмотрит и назначит лечение терапевт или фельдшер, при необходимости ему откроют больничный лист, а при наличии неотложных показаний — направят к профильному врачу или в стационар, — сообщили в министерстве здравоохранения. Если у вас есть признаки ОРВИ (чихание, кашель, высокая температура), следует надевать маску, прикрывать нос и рот платком. При высокой температуре врача можно вызвать на дом.