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Новосибирцев с ОРВИ стали отправлять в кабинеты неотложной помощи

Это нужно для разделения больных и здоровых пациентов.

Источник: Комсомольская правда

В поликлиниках Новосибирской области пациентов с симптомами ОРВИ стали принимать в кабинетах не участкового врача, а в кабинетах неотложной помощи. В региональной минздраве объяснили, с чем это связано.

— Это необходимо, чтобы разделить потоки пациентов, то есть что бы снизить вероятность передачи вируса от болеющего человека выздоравливающим или здоровым. Помощь в кабинетах неотложной помощи окажут в день обращения, по живой очереди. Пациента осмотрит и назначит лечение терапевт или фельдшер, при необходимости ему откроют больничный лист, а при наличии неотложных показаний — направят к профильному врачу или в стационар, — сообщили в министерстве здравоохранения. Если у вас есть признаки ОРВИ (чихание, кашель, высокая температура), следует надевать маску, прикрывать нос и рот платком. При высокой температуре врача можно вызвать на дом.