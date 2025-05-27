27 мая Казахстан накроют грозы и заморозки

Заморозки: Ночью
Грозы и ветер: В Шымкенте, Жетісу (особенно в районе Алакольских озер), Алматинской и Жамбылской областях прогнозируются грозы с порывами ветра до 15−30 м/с. В Восточно-Казахстанской и Абай областях ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, с ветром до 25 м/с.
Пыльные бури: В Атырауской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях возможны пыльные бури с ветром до 23 м/с.
Пожарные риски: Высокая пожарная опасность сохраняется в центральных и восточных регионах, а чрезвычайная — в южных и пустынных зонах Алматинской, Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской и Ұлытау областей.
«Казгидромет» рекомендует следить за прогнозами через приложение DARMEN и сайт kazhydromet.kz, а также соблюдать осторожность, особенно в горных и открытых районах.