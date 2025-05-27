27 мая Казахстан накроют грозы и заморозки

Грозы и ветер: В Шымкенте, Жетісу (особенно в районе Алакольских озер), Алматинской и Жамбылской областях прогнозируются грозы с порывами ветра до 15−30 м/с. В Восточно-Казахстанской и Абай областях ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, с ветром до 25 м/с.