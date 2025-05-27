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27 мая Казахстан накроют грозы и заморозки

В Казгидромете объявили штормовые предупреждения в ряде регионов Казахстана на 27 мая 2025 года. Жителей ожидают заморозки, грозы, сильный ветер и пыльные бури, сообщает ИА El.kz.

Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 88% 765 мм рт. ст. +14°
Источник: EL.kz

Заморозки: Ночью 26—27 мая температура опустится до −1…-2 °C в областях Ұлытау, Карагандинской, Абай, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Актюбинской.

Грозы и ветер: В Шымкенте, Жетісу (особенно в районе Алакольских озер), Алматинской и Жамбылской областях прогнозируются грозы с порывами ветра до 15−30 м/с. В Восточно-Казахстанской и Абай областях ожидаются сильные осадки, включая дождь и снег, с ветром до 25 м/с.

Пыльные бури: В Атырауской, Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях возможны пыльные бури с ветром до 23 м/с.

Пожарные риски: Высокая пожарная опасность сохраняется в центральных и восточных регионах, а чрезвычайная — в южных и пустынных зонах Алматинской, Жетісу, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской и Ұлытау областей.

«Казгидромет» рекомендует следить за прогнозами через приложение DARMEN и сайт kazhydromet.kz, а также соблюдать осторожность, особенно в горных и открытых районах.