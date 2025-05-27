В 468 сёлах Казахстана улучшат питьевое водоснабжение

По словам вице-министра, в рамках исполнения поручения Президента по обеспечению населения питьевой водой, в 2024 году были завершены 8 проектов в шести регионах страны. Это позволило улучшить водоснабжение в 49 населённых пунктах, где проживают 208 тысяч человек.