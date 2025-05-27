Новолуние 27 мая 2025: что нельзя делать в день молодой Луны и как правильно использовать энергию

27 мая 2025 года в 06:04 по московскому времени произошло новолуние в знаке зодиака Близнецы — время мощного энергетического обновления, когда Луна и Солнце встречаются в одной точке небесной сферы. Это особенный момент космического цикла, который открывает новую главу не только в лунном календаре, но и в нашей жизни. Близнецы наполняют это новолуние энергией общения, познания и перемен — но вместе с возможностями приходят и ограничения, которые важно соблюдать.