Провокатор или защита: Онколог рассказал о влиянии спортпита на здоровье и развитие рака

Исследования на почти 26 тысяч человек показали отрицательную связь между употреблением креатина и риском развития рака, особенно у мужчин, людей с избыточным весом и пожилых. Это естественное вещество необходимо для энергетического обмена в нервных и мышечных клетках. Однако у мышей избыток креатина способствовал прогрессированию опухолей печени, поджелудочной, толстой кишки и молочной железы. В целом можно предположить, что приём этого вещества в пищу безопасен, считает специалист.