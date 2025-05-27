Конец мая принесет жителям Башкирии зной и жару

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам синоптиков, в республике установится настоящая жара.
Во вторник, 27 мая, метеорологи ожидают +21…+26 градусов, а также порывистый ветер.
В последующие два дня, 28 и 29 мая, характер погоды не изменится. Ветер будет слабым и переменным. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, на востоке региона возможно похолодание до +3 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до +28 градусов.
Осадков все эти дни не предвидится.
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