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Конец мая принесет жителям Башкирии зной и жару

В Башкирии потеплеет до +28 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Озвучен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По словам синоптиков, в республике установится настоящая жара.

Во вторник, 27 мая, метеорологи ожидают +21…+26 градусов, а также порывистый ветер.

В последующие два дня, 28 и 29 мая, характер погоды не изменится. Ветер будет слабым и переменным. Ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, на востоке региона возможно похолодание до +3 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до +28 градусов.

Осадков все эти дни не предвидится.

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