В Красноярской детской клинической больнице № 5 завершен капитальный ремонт

Кроме того, за счет спонсорских средств в операционную был приобретен новый современный операционный стол «Соу631», который обеспечивает безопасное и удобное размещение пациента во время операции. Также были закуплены передвижная лампа, офтальмологические лупы и многофункциональный пьезозирургический аппарат для костной хирургии.