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В Красноярской детской клинической больнице № 5 завершен капитальный ремонт

Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 5 на улице Щорса успешно завершился ремонт второго этажа в отделении челюстно-лицевой и стоматологической хирургии.

Красноярской межрайонной детской клинической больнице № 5 на улице Щорса успешно завершился ремонт второго этажа в отделении челюстно-лицевой и стоматологической хирургии.

Работы позволили создать современные и комфортные условия для лечения юных пациентов и значительно повысить качество хирургической помощи. Общая стоимость ремонта составила 4,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В обновленном отделении были отремонтированы палаты для плановых пациентов и операционная. Внутренние помещения теперь оборудованы пластиковыми перегородками для зонирования, а стены, потолки и полы полностью обновлены.

Кроме того, за счет спонсорских средств в операционную был приобретен новый современный операционный стол «Соу631», который обеспечивает безопасное и удобное размещение пациента во время операции. Также были закуплены передвижная лампа, офтальмологические лупы и многофункциональный пьезозирургический аппарат для костной хирургии.

Ранее рассказывали, что Красноярский край занял третье место в стране по количеству капремонтов жилых домов.