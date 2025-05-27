Долгие пробки ждут водителей на время ремонта Краснодарской в Хабаровске

Подрядная организация уже первого июня должна приступить к проведению масштабных работ на улице Краснодарской в Хабаровске — её должны отремонтировать и расширить. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», речь идёт об участке дороги от перекрёстка с улицей Карла Маркса до остановки общественного транспорта «Детская железная дорога». Согласно рабочей документации, реконструкция должна была начаться ещё 16 мая, но помешала холодная дождливая погода.
По информации пресс-службы администрации Хабаровска, в ходе ремонтных работ улица Краснодарская будет расширена до четырёх полос. Кроме того, проектом предусмотрены отдельные съезды с улицы Карла Маркса до Демьяна Бедного. Помимо этого, подрядчик займётся строительством новых автобусных остановок и установкой светофоров, которых здесь ранее не было. Все работы должны быть завершены до конца ноября, однако администрацией города поставлены более короткие сроки — 3 сентября.
— Основная проблема улицы Краснодарской — скопление транспорта, пробки. Первое, что сделаем — перенесём существующие остановки на несколько метров в сторону аэропорта. Тот автобус, который останавливался раньше здесь, перестраивался через все полосы и уходил на улицу Краснодарскую. На этой улице мы делаем дополнительно посадочную площадку, — рассказал начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации краевой столицы Сергей Егоров.
Отметим, что на реализацию проекта по реконструкции улицы Краснодарской, по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, из бюджета региона была выделена субсидия в размере 350 миллионов рублей. За исполнением контракта установлен строгий контроль со стороны ответственных служб. Пока позволяют погодные условия, работы будут вестись в усиленном режиме, но при этом не в ущерб качеству.
Между тем, столь масштабный ремонт неизбежно приведёт к временным ограничениям в движении транспорта, которые неизбежно вызовут продолжительные пробки. Поэтому хабаровским водителям, прокладывая свой маршрут через перекрёсток улиц Краснодарской и Карла Маркса, следует закладывать дополнительное время на дорогу.
Напомним, что накануне дорожники приступили к долгожданному ремонту улицы Ленина в Хабаровске. На приведение автомагистрали в центре города в порядок выделено 122 миллиона рублей. В связи с начавшимся ремонтом автомобилистам нужно принять во внимание то, что теперь будет перекрываться попеременно одна из полос движения. Работы будут вестись и в ночное время, чтобы успеть завершить их до 1 июля.