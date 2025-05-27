Долгие пробки ждут водителей на время ремонта Краснодарской в Хабаровске

Напомним, что накануне дорожники приступили к долгожданному ремонту улицы Ленина в Хабаровске. На приведение автомагистрали в центре города в порядок выделено 122 миллиона рублей. В связи с начавшимся ремонтом автомобилистам нужно принять во внимание то, что теперь будет перекрываться попеременно одна из полос движения. Работы будут вестись и в ночное время, чтобы успеть завершить их до 1 июля.