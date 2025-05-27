УФСБ проведет в центре Уфы антитеррористические учения

Во вторник, 27 мая, в центре Уфы сотрудники Управления ФСБ Башкирии проведут антитеррористические учения со спецтехникой. Жителей и гостей столицы предупредили не паниковать и доверять информации из проверенных источников.
В ФСБ сообщили, что согласно сценария, «вооруженная группа попытается захватить здание конвойного отдела управления Федеральной службы исполнения наказания на улице Свердлова, 37». Условных злоумышленников необходимо будет «блокировать и нейтрализовать».
В учениях примет участие большое количество сотрудников правоохранительных органов и техники.