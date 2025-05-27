Омские похороны признали самыми дорогими в Сибири

Так, в среднем по СФО похороны обходятся в 48 361, 78 рублей. По сравнению с предыдущим периодом рост стоимости услуги составил 11,7%. При этом в Омской области цена похорон выше этого среднестатистического значения почти в полтора раза — 84 899, 37 рубля, услуга прибавила в цене на 17,6%. На втором месте по дороговизне Алтайский край. Там прощание с усопшим обойдется в 59 202,91 рубля, хотя стоимость похорон в этом регионе по сравнению с предыдущим периодом понизилась на 0,6%.