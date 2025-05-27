В Екатеринбурге 5 июля пройдёт сап-фестиваль с заплывом и карнавалом

В акватории Городского пруда Екатеринбурга 5 июля состоится ежегодный сап-фестиваль — массовый заплыв на сапбордах, который объединит спортивное соревнование, карнавал и конкурс среди городских коллективов. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
— Предпринимательское сообщество региона не только решает свои бизнес-задачи, но и активно участвует в социальных проектах. Летний фестиваль станет коллаборацией семейного отдыха и здорового образа жизни, — сказала заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова на презентации мероприятия.
Фестиваль откроется в 9 часов утра на Олимпийской набережной у спортивного комплекса «Динамо». После регистрации участники получат QR-коды и стартовые номера. После начнётся формирование колонны и спуск на воду по кольцевому маршруту протяжённостью около пяти километров, который пройдёт мимо Дома Севастьянова, Свердловского театра драмы, Ельцин Центра и Макаровского моста.
Победителей фестиваля определят в нескольких номинациях: «Лучший костюм», «Лучший декор сапборда», «Самая яркая команда» и «Я и ценный пассажир» — для тех, кто плывёт с питомцем.