В Екатеринбурге 5 июля пройдёт сап-фестиваль с заплывом и карнавалом

Фестиваль откроется в 9 часов утра на Олимпийской набережной у спортивного комплекса «Динамо». После регистрации участники получат QR-коды и стартовые номера. После начнётся формирование колонны и спуск на воду по кольцевому маршруту протяжённостью около пяти километров, который пройдёт мимо Дома Севастьянова, Свердловского театра драмы, Ельцин Центра и Макаровского моста.