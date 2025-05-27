«Женщина пострадала». В Борисове соседи спасли на пожаре мать и ее троих детей

В Борисове горел дом многодетной семьи. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание произошло в районном центре 26 мая. Загорелся жилой дом на улице Смолевичской. Сообщается, что из огня женщину и ее троих детей спасли соседи.
Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали возгорание. Около 21.00 вечера сообщалось, что спасатели проводят проливку и разборку конструкций.
Причину возгорания еще предстоит установить.
Также в суточной сводке МЧС уточнили, что спасенная мать троих детей пострадала во время пожара.
А ранее СК сообщал, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в Каменецком районе: «Дети были дома одни».
Еще одежда загорелась на четырехлетнем мальчике в Берестовицком районе: «Отец хотел сжечь мусор».