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«Женщина пострадала». В Борисове соседи спасли на пожаре мать и ее троих детей

В Борисове соседи спасли из огня мать с тремя детьми.

Источник: Комсомольская правда

В Борисове горел дом многодетной семьи. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание произошло в районном центре 26 мая. Загорелся жилой дом на улице Смолевичской. Сообщается, что из огня женщину и ее троих детей спасли соседи.

Прибывшие пожарные МЧС ликвидировали возгорание. Около 21.00 вечера сообщалось, что спасатели проводят проливку и разборку конструкций.

Причину возгорания еще предстоит установить.

Также в суточной сводке МЧС уточнили, что спасенная мать троих детей пострадала во время пожара.

А ранее СК сообщал, что шестимесячная и трехлетняя девочки погибли на пожаре в Каменецком районе: «Дети были дома одни».

Еще одежда загорелась на четырехлетнем мальчике в Берестовицком районе: «Отец хотел сжечь мусор».