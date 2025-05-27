Как Петербург отметит День города — программа мероприятий: бесплатные уличные концерты, иллюминация и танцы

Наконец, кульминационный день торжеств — 30 мая: в 21:30 на Дворцовой площади начнется Гала-концерт мировых звезд оперной сцены «Классика на Дворцовой». На сцену выйдут: тенор Раме Лахай родом из Косово, его коллега Саннибой Дладла (ЮАР — Германия), иркутский тенор Андрей Данилов, казахский тенор Алихан Зейналла, «мариинский» баритон Владислав Сулимский; меццо-сопрано Виктория Каркачева и Алина Черташ, а также сопрано из Армении Нина Минасян. Для концерта, где солисты всегда поют вживую, по эскизам Александра Саловатова шьется более 300 костюмов. 300 человек технического персонала строят технический комплекс: 1200 квадратных метров составит только сцена, 702 квадратных метра — площадь экранов. (Ограничения движения к ней тоже будут, так что смотрите заранее). Вход свободный, 0+.