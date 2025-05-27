Как Петербург отметит День города — программа мероприятий: бесплатные уличные концерты, иллюминация и танцы

Но некоторые традиции неизменны. Рассказываем, где можно сделать красивую фотографию, когда стоит одеться потеплее, чтобы не замерзнуть на уличном концерте, где будет перекрыто движение, а куда нужен билет.
Итак, в сам День города, 27 мая, традиционно на Сенатской площади в 10:00 официальные лица будут возлагать цветы к Медному Всаднику. Радоваться лучше на расстоянии: постоять рядом не получится, проехать мимо — тоже: c 8:00 до 11:00 будут перекрывать движение по Адмиралтейской набережной от Дворцового моста до Английской набережной и по Сенатской площади от Конногвардейского бульвара до Английской набережной.
Зато красиво будет идти по набережной пешком: торжественности вашему променаду придадут зажженные Ростральные колонны: 27 мая они будут украшать центр города своим пламенем с 10 до 11 часов.
В 11:30 Парадом духовых детско-юношеских оркестров начнется большая праздничная программа на Соборной площади в Петропавловской крепости. В концерте примут участие 800 юных музыкантов, хоры, хореографические коллективы, ансамбль барабанщиц — все они выстроятся на площади и исполнят произведения Блантера, Шостаковича, Агапкина, Александрова и другие. 0+
Там тоже пройдут официальные мероприятия, возложение цветов к могиле Петра Великого, а с 13:00 начнется городской концерт, в котором прозвучат песни о городе, классика, романсы. Там же можно будет бесплатно получить и отправить (из Ботного домика) в любой город России открытки с видами Петропавловской крепости, специально выпущенные музеем ко Дню города. В 15:00 и 16:00 пройдут презентации выставок в Инженерном доме и выставочном зале Государева бастиона — вход всюду свободный. Концерт продлится до 17:00, 0+.
Праздничный концерт под привычным названием «Люблю тебя, Петра творенье!» пройдет вечером 27 мая на сцене БКЗ «Октябрьский». Детали не особо известны — но уже понятно, что вход туда по пригласительным, а желающие могут посмотреть его в трансляции как минимум на сайте БКЗ и по телевидению.
Гораздо проще с концертом «#Не_Медный_Всадник», который пройдет в Большом зале Екатерининского собрания (начало в 19:00, 6+). Туда можно пройти по сравнительно недорогим билетам и послушать камерный оркестр «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффа с душевной программой из Серенады для струнного оркестра Чайковского, танго-балета Пьяццоллы-Десятникова, квартета Шостаковича, Мелодии и Юморески Андрея Петрова и «Книги печали и радости» Настасьи Хрущевой.
Ну, а если гулять так гулять — в продаже осталась последняя ложа бенуара в Михайловском театре на Гала-концерт звезд оперы и балета (начало также в 19:00, 12+). Среди участников — прима Большого Светлана Захарова, народные артисты России Вадим Репин и Мария Абашова, прима и премьер НОВАТа Ольга Гришенкова и Роман Полковников, звезды Михайловского Анжелина Воронцова, Прийска Цайзель, Виктор Лебедев, Олеся Петрова, Светлана Москаленко, Маргарита Шаповалова, Семен Антаков — и дирижер Михаил Татарников.
А самый демократичный вариант снять праздничное видео — поехать к «Лахта Центру», который с 22:00 27 мая до 04:00 28 мая будет подсвечен необычным — праздничным — образом. Также с 22:45 до 3:00 28 мая в центре города будет включена праздничная — в цветах российского триколора — подсветка мостов: Дворцового, Троицкого и моста Бетанкура.
Важно: на этом иллюминации заканчиваются, салютов и фейерверков ко Дню города в Петербурге не предусмотрено.
Празднование Дня города продолжится и в последующие дни. Так, 28 мая в 16:00 на сцене в Юсуповском саду пройдет открытие проекта «Городские танцевальные веранды», рассчитанного на участников «серебряного» возраста. Вход свободный, в планах на вечер — выступление ансамбля бального танца «Ониона», мастер-класс по вальсу, свободные танцы и, в 18:00, Оркестр Ленинградского военного округа.
28 мая в 21:00 в Исаакиевском соборе — концерт «Похвальная ода Санкт‑Петербургу». В исполнении Концертного хора Санкт‑Петербурга под управлением Андрея Охлобыстина прозвучит музыка петербургских композиторов (при участии чтеца Виталия Гордиенко). Вход по бесплатным билетам, предварительно оформленным через кассу (количество ограничено, билеты начали выдавать 26 мая).
Наконец, кульминационный день торжеств — 30 мая: в 21:30 на Дворцовой площади начнется Гала-концерт мировых звезд оперной сцены «Классика на Дворцовой». На сцену выйдут: тенор Раме Лахай родом из Косово, его коллега Саннибой Дладла (ЮАР — Германия), иркутский тенор Андрей Данилов, казахский тенор Алихан Зейналла, «мариинский» баритон Владислав Сулимский; меццо-сопрано Виктория Каркачева и Алина Черташ, а также сопрано из Армении Нина Минасян. Для концерта, где солисты всегда поют вживую, по эскизам Александра Саловатова шьется более 300 костюмов. 300 человек технического персонала строят технический комплекс: 1200 квадратных метров составит только сцена, 702 квадратных метра — площадь экранов. (Ограничения движения к ней тоже будут, так что смотрите заранее). Вход свободный, 0+.
Сразу по окончании этого мероприятия, ориентировочно в
Празднование продолжится и в июне. Так, 1 июня в честь 322-го дня рождения Петербурга на «Газпроме Арене» пройдет молодежный фестиваль «Петровские Ассамблеи». Его участники — рэперы Macan (Андрей Косолапов) и nkeei (Никита Коробыко, Белоруссия), а также кроссжанровая певица SCIRENA (Анна Сафронова), unique и ARTEM SHILOVETS, хабаровская группа Tritia, фолк-певица MIRAVI, финалист шоу «Голос» Акмаль и другие актуальные хитмейкеры. Для выступления молодежных звезд соорудят гигантскую сцену величиной 30 на 60 метров и высотой больше двух метров, оснащенную фигурными конструкциями и башнями с мультимедийными экранами. Начало с 18:00, 12+ (по билетам).