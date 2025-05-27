Комик Дорохов начнет продавать ошейники, парфюм и спреи для гениталий

Дорохов официально зарегистрировал свой товарный знак DOROKHOV DENIS.
Юморист Денис Дорохов получил официальную регистрацию товарного знака «DOROKHOV DENIS». Об этом стало известно из данных сервиса Rusprofile. Артист начнет производить противопаразитарные ошейники для домашних животных, духи и растворы для интимной гигиены.
В 15-страничной заявке приведен широкий перечень товарных и сервисных категорий, включающих парфюмерию и косметику, продукты питания, ювелирные изделия и бижутерию, канцтовары и галантерею, одежду, игрушки, спортивный инвентарь, а также услуги гостиниц и кейтеринга. Такой обширный список позволяет Дорохову производить, среди прочего, растворы для интимной гигиены, противопаразитарные ошейники для домашних животных, средства против моли, капсюли для игрушечного оружия и другие товары. Согласно документу, выданному Роспатентом 21 мая, артисту предоставлено исключительное право на использование обозначения «DOROKHOV DENIS» вплоть до 3 июня 2034 года.
С 2014 года Денис Дорохов официально осуществляет деятельность в статусе индивидуального предпринимателя, при этом в качестве основного направления работы указана «деятельность в области исполнительских искусств». Кроме того, в январе этого года комик зарегистрировал словесный товарный знак «ДОРОХ», что предоставляет ему возможность использовать оба наименования для различных товарных линеек.