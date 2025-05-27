Комик Дорохов начнет продавать ошейники, парфюм и спреи для гениталий

В 15-страничной заявке приведен широкий перечень товарных и сервисных категорий, включающих парфюмерию и косметику, продукты питания, ювелирные изделия и бижутерию, канцтовары и галантерею, одежду, игрушки, спортивный инвентарь, а также услуги гостиниц и кейтеринга. Такой обширный список позволяет Дорохову производить, среди прочего, растворы для интимной гигиены, противопаразитарные ошейники для домашних животных, средства против моли, капсюли для игрушечного оружия и другие товары. Согласно документу, выданному Роспатентом 21 мая, артисту предоставлено исключительное право на использование обозначения «DOROKHOV DENIS» вплоть до 3 июня 2034 года.