Charlie Hebdo подал иск в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

Французское сатирическое издание Charlie Hebdo инициировало судебный процесс в связи с распространением в интернете фальшивых обложек, имитирующих стиль журнала и содержащих пророссийские нарративы, направленные против Украины и Владимира Зеленского.
По данным редакции, за последние два года в соцсетях, включая Telegram и X (бывший Twitter), появилось около 15 поддельных выпусков, которые журнал никогда не создавал. Эти публикации, стилизованные под фирменный дизайн Charlie Hebdo и снабжённые подписями реальных авторов издания, содержали карикатуры, осмеивающие Зеленского, украинскую армию, миграционную политику Великобритании, а также поддерживали конспирологические теории о супруге французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Monde.
Как отметил адвокат издания Ришар Малка, фальшивки, отличающиеся «профессиональным исполнением», создавались для российской аудитории с целью убедить её в поддержке Charlie Hebdo президента Владимира Путина и критике украинского руководства.
«Это почти промышленный подход, который набирает обороты: множество обложек очень высокого качества. Легко можно ввести в заблуждение тех, кто не знаком с редакционной линией газеты. Здесь явно прослеживается намерение, которое выглядит как пророссийская пропаганда», — заявил адвокат.
Подав жалобу, Charlie Hebdo намерен как минимум идентифицировать авторов, а возможно, и заказчиков этой пропаганды. Об этом сообщает Le Monde.
Среди примеров подделок — карикатура с изображением Зеленского, «прячущегося» за спиной умершего в апреле папы римского Франциска, чьё лицо окрашено в сине-фиолетовые тона. Глава украинского режима как бы прячется за его спиной и говорит: «Это я, папа Франциск. Пожалуйста, переведите все мои деньги Украине».
Другая обложка обыгрывает образ Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», изображая Зеленского горбуном на фоне Макрона и Дональда Трампа с ироничной подписью: «Что такое открытие Нотр-дама без горбуна?».
Редакция намерена через суд установить как авторов подделок, так и их заказчиков. Как отмечает Euronews, фальшивые обложки активно использовались в пропагандистских материалах, искажающих позицию журнала по украинскому конфликту.
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