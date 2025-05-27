Charlie Hebdo подал иск в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

По данным редакции, за последние два года в соцсетях, включая Telegram и X (бывший Twitter), появилось около 15 поддельных выпусков, которые журнал никогда не создавал. Эти публикации, стилизованные под фирменный дизайн Charlie Hebdo и снабжённые подписями реальных авторов издания, содержали карикатуры, осмеивающие Зеленского, украинскую армию, миграционную политику Великобритании, а также поддерживали конспирологические теории о супруге французского лидера Эмманюэля Макрона. Об этом сообщает Le Monde.