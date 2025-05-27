Как новосибирцам сэкономить на покупке жилья — цены растут пять лет подряд

Новосибирск, как и другие города Сибирского федерального округа, столкнулся с резким ростом цен на вторичное жильё — за последние пять лет стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 84%, с 74,1 тысячи рублей весной 2020 года до 136,5 тысячи рублей весной 2025 года. Согласно данным аналитического центра «Циан. Аналитика», несмотря на значительный рост, Новосибирск показал более умеренные темпы подорожания по сравнению с другими сибирскими городами: в Красноярске цены выросли на 104%, в Иркутске — на 97%, в Томске — на 94%, а в Омске и Новокузнецке — на 133% и 115% соответственно.
«Сильнее всего в России цена квадратного метра за пять лет выросла в курортных городах: Кисловодске (+279%), Дербенте (+193%) и Ессентуках (+166%)», — отмечают аналитики, подчёркивая, что даже на фоне общероссийского роста цен новосибирский рынок вторичного жилья демонстрирует относительно сдержанную динамику.
Эксперты связывают рост цен на вторичное жильё в Сибири с несколькими факторами, включая инфляцию, сокращение предложения на рынке и увеличение спроса со стороны переезжающих в регионы жителей. При этом Новосибирск, несмотря на значительный рост стоимости квадратного метра, остаётся одним из наиболее доступных для покупки жилья городов-миллионников Сибирского федерального округа, уступая по темпам подорожания не только соседним регионам, но и многим другим крупным городам России.