Как новосибирцам сэкономить на покупке жилья — цены растут пять лет подряд

Новосибирск, как и другие города Сибирского федерального округа, столкнулся с резким ростом цен на вторичное жильё — за последние пять лет стоимость квадратного метра в городе увеличилась на 84%, с 74,1 тысячи рублей весной 2020 года до 136,5 тысячи рублей весной 2025 года. Согласно данным аналитического центра «Циан. Аналитика», несмотря на значительный рост, Новосибирск показал более умеренные темпы подорожания по сравнению с другими сибирскими городами: в Красноярске цены выросли на 104%, в Иркутске — на 97%, в Томске — на 94%, а в Омске и Новокузнецке — на 133% и 115% соответственно.