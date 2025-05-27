Временные ограничения ввели в трёх российских аэропортах

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в понедельник в аэропорту Иваново были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и работники воздушной гавани делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов, так как это является приоритетом их деятельности.