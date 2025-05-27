Временные ограничения ввели в трёх российских аэропортах

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов в трех российских городах. Согласно сообщению ведомства в Telegram, ограничения коснулись воздушных гаваней Нижнего Новгорода (Стригино), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).
Сейчас в приоритете для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов — принять все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Если у пассажиров возникнут какие-либо вопросы, представители ведомства советуют обратиться на стойку информации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — говорится в сообщении.
Ограничения в работе аэропортов вызваны атаками дронов на регионы. Это привело к отмене международных рейсов и перенаправлению самолетов на альтернативные аэродромы.
По данным на 8:05 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Саратова.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее в понедельник в аэропорту Иваново были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и работники воздушной гавани делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов, так как это является приоритетом их деятельности.
Российские средства ПВО продолжают эффективно пресекать попытки Украины атаковать регионы нашей страны. По данным Минобороны, в ночь с 25 на 26 мая сбили 96 украинских беспилотников. Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области — военные Вооруженных сил РФ ликвидировали 31 вражеский дрон.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на российскую территорию являются доказательством того, что западные страны подстрекают киевский режим к продолжению террористических действий.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что террористические атаки Вооруженных сил Украины против мирных объектов на территории России оправдывают продолжение специальной военной операции.